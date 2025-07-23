طبيبة أسنان تحذّر من «تقويم الزينة»: مرحلة المراهقة الأنسب للعلاج وليس للموضة

أكدت الدكتورة رنا عماد، طبيبة الأسنان، أن سن المراهقة يعد المرحلة المثالية لتركيب تقويم الأسنان، وذلك بسبب مرونة العظام واستمرار نمو الفك في هذه المرحلة، ما يسهّل تحريك الأسنان وتحقيق نتائج فعالة على المستويين العلاجي والتجميلي.

وقالت “عماد”، خلال مداخلة لها في برنامج "صباح جديد" على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن العمر المناسب عادة ما يكون بين 12 و16 عامًا، حيث تكون الأسنان الدائمة قد اكتملت والنمو العظمي لم يتوقف بعد.

دواعٍ طبية تستوجب التقويم

وأوضحت أن أبرز المؤشرات التي تستدعي تقويم الأسنان تشمل صعوبة في المضغ أو البلع أو النطق، إلى جانب تزاحم الأسنان أو وجود مسافات واسعة بينها، ما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل تراكم الجير والتهابات اللثة. كما حذّرت من العضة غير المنطبقة أو العكسية، التي تؤثر على وظائف الفم والكلام.

العلاج في وقت لاحق لا يفقد فعاليته

وعن التأخر في اتخاذ قرار تركيب التقويم، أشارت الدكتورة رنا عماد إلى أن البدء في العلاج في مراحل عمرية متقدمة يظل ممكنًا وفعّالًا، لكنه قد يتطلب وقتًا أطول مقارنةً بمرحلة المراهقة، التي تستفيد من خصائص النمو الطبيعي.

وحذّرت من ظاهرة متزايدة تعرف بـ"تقويم الزينة"، وهي تركيب تقويم لأسباب تجميلية فقط دون دوافع طبية.

وأكدت أن هذه الممارسة لا تحقق أي فائدة، بل قد تلحق ضررًا بصحة الأسنان، مضيفة: "للأسف، هناك من يُقبل على تركيب التقويم لمجرد كونه موضة أو ترند، وهذا خطأ كبير يجب التنبه له".