وزارة الرياضة تنظم بطولة الكاراتيه الثالثة لمراكز التنمية الشبابية بمشاركة 72 لاعبًا

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية؛ بطولة الكاراتيه الثالثة لمراكز التنمية الشبابية، والتي استضافها مركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية في الجيزة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



شهدت البطولة مشاركة 12 مركزًا من 5 محافظات، بواقع 72 لاعبًا ولاعبة، تمثلت في: الغربية (المحلة الكبرى)، الشرقية (كفر صقر، ديرب نجم، العاشر من رمضان، بلبيس)، الإسماعيلية (الشيخ زايد، القنطرة غرب)، جنوب سيناء (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، القليوبية (كفر شكر، الأمل بالخانكة).

وجاء تنظيم البطولة في إطار التنسيق المشترك بين الإدارة العامة لمراكز الشباب والإدارة العامة للهيئات الشبابية، بهدف تنمية مهارات النشء والشباب رياضيًا، واكتشاف المواهب في رياضة الكاراتيه.

حضر الفعاليات كل من الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والأستاذة وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، والدكتورة زينب خيري مدير عام الإدارة العامة للهيئات الشبابية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والرياضية بمحافظة الجيزة.