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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025: تُجدّد منزلك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم  الخميس 24 يوليو 2025

قد تنجح في إنجاز جميع المهام الموكلة إليك صحتك جيدة وماليتك مزدهرة، وهذا سينعكس على نمط حياتك.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

تجنب الخلافات ولا تفقد أعصابك أثناء مناقشات الاجتماعات، تأكد أيضًا من تسوية الخلافات مع أعضاء الفريق، مما يفيد مشاريع الفريق. 

برج الميزان اليوم عاطفياً 

اقضِ وقتًا معًا، لكن تجنّب الخوض في الماضي، قد تشهد بعض الزيجات بعض المشاكل البسيطة بسبب تدخل قريب أو صديق. قد تتوقع العازبات اليوم عروض زواج من الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو العمل. 

برج الميزان اليوم صحيا 

قد تُعاني النساء المسافرات من آلام في الظهر، بينما سيحتاج الأطفال إلى رعاية طبية بسبب الحمى الفيروسية أو مشاكل في صحة الفم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

 ستُسوّي مسألة مالية مع صديق أو شقيق. كما ستُخفف من حدة النزاعات العقارية، قد تشتري اليوم أجهزة إلكترونية أو حتى تُجدّد منزلك، أما من يرغب في تجربة حظه في سوق الأسهم والتجارة والمضاربة، فيمكنه المضي قدمًا في خطته.

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