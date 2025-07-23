رانيا المشاط تمثل مصر في اجتماعات التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تحت شعار «التضامن، الاستدامة والمساواة»، في الاجتماعات الوزارية المنعقدة حاليًا بجنوب أفريقيا، ممثلةً لجمهورية مصر العربية.

وتشمل المشاركة حضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، إلى جانب الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية (DWG).

وتتناول أجندة الاجتماعات عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها مناقشة المبادئ الأساسية للسلع العامة العالمية والاستثمار العام، وآليات تعبئة التمويل للتنمية، مع التركيز على بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة لتعزيز المرونة العالمية، إلى جانب مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخرًا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

كما تُشارك الوزيرة في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرصها في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز من اندماجها في الأسواق العالمية.

وتعقد الوزيرة على هامش الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز جهود التنمية في مصر، إلى جانب عرض جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، كما يشهد الحدث إطلاق تقرير توقعات القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025.

ويُشارك في الاجتماع الوزاري للشركات الصغيرة والمتوسطة عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم السيدة باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسيدة أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.