قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوائل الثانوية العامة يتحدثون لصدى البلد.. الأول بمدرسة المتفوقين: نفسي في منحة بجامعة دولية.. والثانية على الجمهورية علمي علوم : كنت بذاكر أول بأول
بسبب مجموع الثانوية العامة.. طالبة تلقي نفسها من سيارة أجرة في المنوفية
خبراء دوليون يحذرون: التجارة غير المشروعة تهدد حياة الملايين وتستنزف مواردهم
اجتماع حكومي لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير| تفاصيل
سوف أتحدث قريباً.. أول تعليق من تيدي أوكو بعد فشل إنتقاله للزمالك
تحذير للأندية من خطأ شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب
مفيش صفقات.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن فريق الكرة
مجـ..زرة إسرائيلية جديدة.. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال وعشرات الضحايا في غزة
لأول مرة.. تعيين موظفين من ذوي الهمم بمحطات قطار العاصمة دعمًا للشمول الوظيفي
مدير الإغاثة بغزة: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها
بالتعاون بين التعليم والأوقاف .. تفاصيل إطلاق حضانات تعليمية بالمساجد
موجة حارة تضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا والقاهرة تتخطى 40 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد من لاعب الزمالك السابق بعد منعه إعلاميا لمدة 3 شهور

أسامة حسن
أسامة حسن
باسنتي ناجي

علق الكابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بمنشور جديد عبر صفحته  علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على قرار منعه من الظهور الإعلامي لمدة ٣ أشهر.

وكتب أسامة حسن: "موسي لم يغرق وهو في شدة ضعفه وغرق فرعون وهو في شدة جبروته فسلم امرك لله".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقد اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وأصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية  محمد إبراهيم مصطفى محمد، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، و عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، و محمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما أصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، برئاسة المهندس حسام عبدالمولى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية المستشار عبدالسلام النجار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، أعضاء المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والمهندس أحمد سعيد والمهندس عمرو عباس «ممثلي وزارة الاتصالات» و زينب حسن، مدير عام التراخيص بالمجلس، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

فيما وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه على قناة «الشمس» الفضائية، ومنع الكابتن أسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة ٣ أشهر، بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البلدوزر» من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ووافق على حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الأهلي» و«الزمالك» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «بلس 90» المذاع عبر قناة «النهار»، وبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقات من خلوها من أية مخالفات.

أسامة حسن الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

الزمالك

مران صباحي.. تدريبات بدنية للاعبي الزمالك فى معسكر العاصمة الإدارية

تيدي أوكو

تعليق صادم من تيدي أوكو بعد أنباء فشل صفقة انتقاله للزمالك

بلال ولد الشيخ

تعويضاً لصفقة تيدي أوكوي.. الزمالك يتعاقد مع بلال ولد الشيخ

بالصور

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
فيراري

فستان بسيط.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

فخامة مقابل سعر أعلى.. سيارة جديدة من تويوتا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد