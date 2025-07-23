تقدم الشيف سارة الحافظ وصفة شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة خطوة بخطوة، لطبق مغذٍ، وشهي، وسهل.

مكونات شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

أولًا: كرات اللحم

250 جرام لحم مفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بقسماط اختياري

1 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة قرفة أو بهارات لحم اختياري

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

1 كوب لسان عصفور

1 جزرة مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة كوسا مقطعة صغير

1 بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات

1/2 كوب بازلاء طازجة أو مجمدة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

6 أكواب ماء أو مرق دجاج أو لحم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة كمون أو بهارات شوربة اختياري

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

1. تحضير كرات اللحم

في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، الثوم، البقسماط، البقدونس، والبهارات.

شكّلي الخليط إلى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز تقريبًا.

يمكنك قليها قليلًا في الزيت أو تحميرها في الفرن، أو إضافتها نيئة إلى الشوربة حسب الرغبة.

2. تحمير لسان العصفور

في قدر عميق، سخّني الزيت أو السمن.

أضيفي لسان العصفور وقلّبيه حتى يتحمّر ويأخذ لونًا ذهبيًا.

3. إضافة البصل والثوم

أضيفي البصل المفروم والثوم إلى لسان العصفور، وقلّبي حتى يذبل البصل.

4. إضافة الخضار

أضيفي الجزر، الكوسا، البطاطس، والبازلاء.

قلّبي المكونات معًا لمدة 2-3 دقائق.

5. إضافة المرق وكرات اللحم

أضيفي المرق أو الماء الساخن.

ضعي كرات اللحم بحذر في القدر.

غطّي واتركي الشوربة تغلي لمدة 20-25 دقيقة، حتى تنضج كرات اللحم والخضار.

6. التقديم