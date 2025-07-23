قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تنفي ملء بحيرات داون تاون لاجون بالعلمين الجديدة باستخدام مياه النيل
تظلمات الثانوية العامة 2025 .. التعليم تعلن تفاصيلها الأسبوع القادم
تطورات رحيل وسام أبوعلي عن الأهلي
استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواجه أي تهديد على حدودنا في غزة أو سوريا أو لبنان
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة تدخل مرحلتها النهائية وفقًا لمصدر أمني
زقوت: ما يحدث في غزة حرب على الإنسانية جمعاء.. والاحتلال يفجر الصراع داخليًا
مدير الإغاثة الطبية بغزة: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح لإبادة الفلسطينيين
دبلوماسية التنمية والأمن والتكامل الإفريقي.. مصر تعزز شراكتها الاستراتيجية مع بوركينا فاسو .. زيارة رسمية متعددة الأبعاد لدفع التعاون الثنائي والتكامل القاري ـ ملف بالصور
انسحاب جيش الاحتلال من دير البلح واستشهاد صحفية وخمسة من أطفالها في غزة
بدء استئناف المتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر على حبسهم 10 سنوات
سوريا تستعين بتركيا لمواجهة الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة
طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف سارة الحافظ وصفة شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة خطوة بخطوة، لطبق مغذٍ، وشهي، وسهل.

 مكونات شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة 

أولًا: كرات اللحم

  • 250 جرام لحم مفروم
  • 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
  • 1 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة بقسماط اختياري
  • 1 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • رشة قرفة أو بهارات لحم اختياري

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة 

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة 

1 كوب لسان عصفور

1 جزرة مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة كوسا مقطعة صغير

1 بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات

1/2 كوب بازلاء طازجة أو مجمدة

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

6 أكواب ماء أو مرق دجاج أو لحم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة كمون أو بهارات شوربة اختياري

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة  

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة 

1. تحضير كرات اللحم
في وعاء، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، الثوم، البقسماط، البقدونس، والبهارات.

شكّلي الخليط إلى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز تقريبًا.

يمكنك قليها قليلًا في الزيت أو تحميرها في الفرن، أو إضافتها نيئة إلى الشوربة حسب الرغبة.

2. تحمير لسان العصفور
في قدر عميق، سخّني الزيت أو السمن.

أضيفي لسان العصفور وقلّبيه حتى يتحمّر ويأخذ لونًا ذهبيًا.

3. إضافة البصل والثوم
أضيفي البصل المفروم والثوم إلى لسان العصفور، وقلّبي حتى يذبل البصل.

4. إضافة الخضار

  • أضيفي الجزر، الكوسا، البطاطس، والبازلاء.
  • قلّبي المكونات معًا لمدة 2-3 دقائق.

5. إضافة المرق وكرات اللحم
أضيفي المرق أو الماء الساخن.

ضعي كرات اللحم بحذر في القدر.

غطّي واتركي الشوربة تغلي لمدة 20-25 دقيقة، حتى تنضج كرات اللحم والخضار.

6. التقديم

  • تأكدي من توازن الملح والبهارات.
  • قدّميها ساخنة مع رشة بقدونس أو عصرة ليمون حسب الرغبة.
المكونات شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة مكونات شوربة لسان العصفور طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.. أضرار نفسية وجسدية لا ترى بالعين

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.

ضريبة السلع الفاخرة في الصين تسحق علامة تجارية كبرى

الضرائب الصينية
الضرائب الصينية
الضرائب الصينية

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة
طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة
طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالخضار وكرات اللحم المفرومة

هذه هي أغلى سيارة فيراري F40 في العالم.. بالصور

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد