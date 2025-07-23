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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
رنا عصمت

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي دقيق يلعب دورًا محوريًا في جميع جوانب الصحة تقريبًا، وخاصةً وظائف الكلى حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن  الموز  يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى بل وقد يقي من أمراضها.

ووفقا لموقع draxe نعرض لكم أهم فوائد تناول الموز للجسم والصحة..


 

تعرف على اهمية تناول الموز يوميا..

1- يحتوي الموز على فيتامينات ب التي تساعد الجسم في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي بشكل سليم، وتقلل من مخاطر الإصابة بـالسكري من النوع الثاني، كما تدعم الجهاز العصبي وتساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء.

2-الموز غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين (Lutein)، التي قد تقلل من خطر الإصابة بـسرطان الكلى والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

3-يعتبر الموز مفيد لمن يعانون من متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، يساهم في تحسين المزاج، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الموز قد يحسن المزاج سواء في وجود PMS أو لا.

4- يعتبر الموز وجبة مثالية ليلًا، تساعد على نوم هادئ وطبيعي.

5- الموز خيار ممتاز قبل التمرين، حيث يحتوي على سكريات بطيئة الامتصاص وإلكتروليتات (مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم) مما يحافظ على مستوى الطاقة، ويساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم أيضًا في تقليل تقلصات العضلات أثناء التمرين أو أثناء النوم.

6- يعمل الموز على تحسين الهضم، حيث يحتوي على البكتين ، وهو نوع من الألياف الذائبة المفيدة للهضم، ويُستخدم ضمن الحمية الموصى بها أثناء التعافي من النزلات المعوية.

7-ألياف الموز تعمل كـبريبايوتيك، أي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويساعد على إدارة الوزن، كما تساهم أليافه أيضًا في تخفيف الإمساك وتهدئة الجهاز الهضمي، وقد تساعد في تخفيف الحموضة والارتجاع المريئي (GERD).

8-غني بـ مضادات الاكسدة، خاصةً عندما يكون ناضجًا جدًا، مما يساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

9-مفيد لمن يحاول الإقلاع عن التدخين، بسبب محتواه العالي من فيتامينات B والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في تخفيف أعراض انسحاب النيكوتين.

10- تناول الموز الغني بـالبوتاسيوم قد يقلل من هشاشة العظام، ويحتوي أيضًا على 16% من الاحتياج اليومي من المنغنيز ، الذي قد يساهم في الوقاية من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

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