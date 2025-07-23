قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشحات يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي
أول رد رسمي من الأزهر لتوضيح أسباب حذف بيان غزة
مصدر إسرائيلي: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
مصادر طبية: 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
اتحاد اليد يوجه الدعوة لـ برشلونة للمشاركة في كأس العالم للأندية
التحقيق مع متهمة بمحاولة اغتيال نتنياهو.. ولائحة اتهام تُقدم غدًا| تفاصيل
7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025
مدبولي: محطة الضبعة تمثل تحقيقا لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي
رئيس الوزراء من موقع الضبعة: 80% من العمالة مصرية.. وتشغيل أول مفاعل خلال 3 سنوات
الصين: انسحاب أمريكا من اليونسكو ليس سلوك “دولة مسؤولة”
وفد أمريكي يجري مباحثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك وسوريين وعراقيين
تسويق بالعافية.. مسؤولو مستشفى بهية يتهمون أدمن صفحة فيسبوك بتهديدهم مقابل 2 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحقيق مع متهمة بمحاولة اغتيال نتنياهو.. ولائحة اتهام تُقدم غدًا| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن الشرطة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنهى تحقيقه مع امرأة متهمة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لائحة اتهام رسمية غدًا.. والتهمة: التآمر لارتكاب عمل إرهابي
وبحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضد المتهمة غدًا، بتهمة "التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية داخل إسرائيل.

المتهمة من سكان وسط إسرائيل والسلطات لم تكشف عن دوافعها بعد
أوضحت هيئة البث أن المتهمة تقيم في منطقة وسط إسرائيل، دون الكشف عن هويتها أو الدوافع الكاملة وراء التخطيط لعملية الاغتيال، في حين لا تزال التفاصيل الدقيقة خاضعة للرقابة الأمنية.

القضية تثير تساؤلات حول الثغرات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المشهد الإسرائيلي توترًا داخليًا، ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية المعمول بها لحماية المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

نتنياهو هيئة البث الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-7-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

رتيبة النتشة: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع في غزة والمجتمع الدولي يكتفي بالتنديد

أرشيفية

الكنيست يناقش دعوة رمزية لضم الضفة الغربية وسط ضغط متصاعد من اليمين المتطرف

الذهب والدولار

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك

بالصور

حملات مكبرة لضبط التوك توك غير المرخص والمخالف لخطوط السير بالزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة.. لا تتجاهلها

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها
علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة..لا تتجاهلها

قائمة انتظار لمدة 60 يومًا جعلت سيارة شاومي منجمًا ذهبيًا

شاومي
شاومي
شاومي

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.. أضرار نفسية وجسدية لا ترى بالعين

خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.
خطورة الهاتف على الأطفال قبل عمر 13 عامًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد