التحقيق مع متهمة بمحاولة اغتيال نتنياهو.. ولائحة اتهام تُقدم غدًا| تفاصيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن الشرطة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنهى تحقيقه مع امرأة متهمة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لائحة اتهام رسمية غدًا.. والتهمة: التآمر لارتكاب عمل إرهابي

وبحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضد المتهمة غدًا، بتهمة "التآمر لارتكاب عمل إرهابي"، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية داخل إسرائيل.

المتهمة من سكان وسط إسرائيل والسلطات لم تكشف عن دوافعها بعد

أوضحت هيئة البث أن المتهمة تقيم في منطقة وسط إسرائيل، دون الكشف عن هويتها أو الدوافع الكاملة وراء التخطيط لعملية الاغتيال، في حين لا تزال التفاصيل الدقيقة خاضعة للرقابة الأمنية.

القضية تثير تساؤلات حول الثغرات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء

تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المشهد الإسرائيلي توترًا داخليًا، ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية المعمول بها لحماية المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.