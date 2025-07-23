غير صالحة للاستهلاك.. ضبط 5 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر بقويسنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط 5 اطنان لحوم لحيوانات مريضة مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري وضرورة تضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.