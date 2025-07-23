تشيلسي يعلن رحيل لاعبه إلى واتفورد على سبيل الإعارة

أُعير المدافع الأمريكي كالب وايلي مجددًا من تشيلسي إلى واتفورد، أحد أندية الدرجة الثانية، بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع واتفورد.



وانضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا إلى تشيلسي قادمًا من أتلانتا يونايتد، أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، في يوليو الماضي، وأُعير إلى ستراسبورج لموسم 2024-2025.



وشارك أساسيًا في ثلاث مباريات، وبديلًا في ثلاث أخرى مع النادي المنتمي للدوري الفرنسي، وكان آخر ظهور له في 24 نوفمبر، عندما تعرض لخلع في الكتف خلال اصطدام مع نيس.



وخضع وايلي لعملية جراحية، وانقطعت إعارته، وأُعير إلى واتفورد، إذ ظهر لأول مرة في 8 مارس.



وشارك وايلي في ثلاث مباريات مع المنتخب الأمريكي، وكان أيضًا ضمن الفريق الأمريكي في دورة الألعاب الأولمبية العام الماضي.