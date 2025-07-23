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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري كريم أحمد صاحب يوقع أول عقد احترافي له مع ليفربول..تفاصيل

كريم أحمد
كريم أحمد
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن توقيع عقد احترافي لليفربول مع اللاعب كريم أحمد صاحب الأصول المصرية عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


عقد جديد لموهبة مصرية شابة
وبحسب الصحفي الإنجليزي المقرب من ليفربول لويس باور، فإن إدارة النادي قررت مكافأة كريم أحمد، صاحب الـ18 عامًا، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع فريق تحت 18 عامًا، بتوقيع عقد جديد يضمن له الاستمرار في صفوف الفريق وتدرجه في مراحل التطوير.


أرقام الموهبة المصرية الجديدة
شارك كريم أحمد في 22 مباراة الموسم الماضي مع فرق الفئات السنية، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار المدربين في النادي، ليتم تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا اعتبارًا من الموسم الجديد.


رغم أنه يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، فإن كريم أحمد لم ينضم حتى الآن لأي منتخب وطني، لكن تألقه في إنجلترا يجعله مرشحًا بقوة للانضمام إلى منتخبات مصر السنية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يُعد من أبرز المواهب المصرية الشابة في أوروبا.

الإعلامي أحمد حسن توقيع عقد احترافي لليفربول ليفربول كريم أحمد لويس باور

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