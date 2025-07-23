قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست للمنشآت النووية.. إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات
من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريتيجي ثالثًا.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي بعد انتقاله إلى القادسية

ريتيجي
ريتيجي
حمزة شعيب

دخل الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم نادي القادسية الجديد، قائمة أغلى الصفقات في تاريخ دوري روشن السعودي، بعد انضمامه قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي أعلن عن ضم اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً:"ريتيجي.. فارس وبطل وصل إلى صفوف القادسية، قصة بدأت من بيرجامو وتستمر في الخبر".

ورغم عدم الكشف الرسمي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص قدّر انتقال ريتيجي بـ68 مليون يورو، ليحل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، متخطيًا أسماء بارزة، ومتفوقًا على العديد من النجوم العالميين الذين التحقوا بالأندية السعودية في السنوات الأخيرة.

ويبلغ ريتيجي من العمر 26 عامًا، ويحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، ويمثل منتخب إيطاليا على الصعيد الدولي. 

ومن المنتظر أن يكون المهاجم الأساسي للقادسية في الموسم الجديد، بعد رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج عن صفوف الفريق.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ دوري روشن:

  1. نيمار دا سيلفا – 90 مليون يورو (الهلال – صيف 2023)
  2. جون دوران – 77 مليون يورو (النصر – شتاء 2025)
  3. ماتيو ريتيجي – 68 مليون يورو (القادسية – صيف 2025)
  4. موسى ديابي – 60 مليون يورو (الاتحاد – صيف 2024)
  5. مالكوم – 60 مليون يورو (الهلال – صيف 2023)
  6. أوتافيو – 60 مليون يورو (النصر – صيف 2023)
  7. روبين نيفيز – 55 مليون يورو (الهلال – صيف 2023)
  8. ألكسندر ميتروفيتش – 52 مليون يورو (الهلال – صيف 2023)
  9. غالينو – 50 مليون يورو (الأهلي – شتاء 2025)
  10. فابينيو – 46 مليون يورو (الاتحاد – صيف 2023)

ويعكس دخول ريتيجي هذا الترتيب مدى تصاعد قوة الإنفاق في دوري روشن، مع استمرار الأندية السعودية في استقطاب نجوم الصف الأول لتعزيز التنافسية ورفع المستوى الفني للبطولة.

ريتيجي دوري روشن رونالدو نيمار اغلي صفقات في دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

ارشيفي

بقوة 5.25..زلزال عنيف يضرب خليج عدن جنوب اليمن

أرشيفية

صفقة أمريكية يابانية بـ550 مليار دولار| هل يعيد ترامب رسم الخريطة الاقتصادية العالمية؟

أرشيفية

زلزال يضرب جزيرة كريت في اليونان

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد