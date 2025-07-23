ريتيجي ثالثًا.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي بعد انتقاله إلى القادسية

دخل الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم نادي القادسية الجديد، قائمة أغلى الصفقات في تاريخ دوري روشن السعودي، بعد انضمامه قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي أعلن عن ضم اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً:"ريتيجي.. فارس وبطل وصل إلى صفوف القادسية، قصة بدأت من بيرجامو وتستمر في الخبر".

ورغم عدم الكشف الرسمي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص قدّر انتقال ريتيجي بـ68 مليون يورو، ليحل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، متخطيًا أسماء بارزة، ومتفوقًا على العديد من النجوم العالميين الذين التحقوا بالأندية السعودية في السنوات الأخيرة.

ويبلغ ريتيجي من العمر 26 عامًا، ويحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، ويمثل منتخب إيطاليا على الصعيد الدولي.

ومن المنتظر أن يكون المهاجم الأساسي للقادسية في الموسم الجديد، بعد رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج عن صفوف الفريق.

قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ دوري روشن :

نيمار دا سيلفا – 90 مليون يورو (الهلال – صيف 2023) جون دوران – 77 مليون يورو (النصر – شتاء 2025) ماتيو ريتيجي – 68 مليون يورو (القادسية – صيف 2025) موسى ديابي – 60 مليون يورو (الاتحاد – صيف 2024) مالكوم – 60 مليون يورو (الهلال – صيف 2023) أوتافيو – 60 مليون يورو (النصر – صيف 2023) روبين نيفيز – 55 مليون يورو (الهلال – صيف 2023) ألكسندر ميتروفيتش – 52 مليون يورو (الهلال – صيف 2023) غالينو – 50 مليون يورو (الأهلي – شتاء 2025) فابينيو – 46 مليون يورو (الاتحاد – صيف 2023)

ويعكس دخول ريتيجي هذا الترتيب مدى تصاعد قوة الإنفاق في دوري روشن، مع استمرار الأندية السعودية في استقطاب نجوم الصف الأول لتعزيز التنافسية ورفع المستوى الفني للبطولة.