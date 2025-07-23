الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية اليدوية والتراثية للفتيات، ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك"، التي تنفذها من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، بهدف تمكين الفتيات والسيدات اقتصاديا من خلال اكتساب مهارات مهنية وحرف يدوية قابلة للتسويق.

وفي هذا السياق، شهد مركز شباب محلة حسن بمحافظة الغربية انطلاق ورشة عمل جديدة ضمن المبادرة، لتعليم صناعة شنط الصيف والشابوهات، بمشاركة عدد من عضوات نادي الفتاة والمرأة.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية في مجالات التصميم والتفصيل، تحت إشراف مدربين متخصصين، مما ساهم في تنمية المهارات اليدوية لدى المتدربات، وتعزيز قدرتهن على تحويل هذه المهارات إلى مصدر دخل مستدام.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم المرأة المصرية، وفتح آفاق جديدة للإبداع والتمكين الاقتصادي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.