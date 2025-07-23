أيمن بيومي أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، قرارا بتكليف أيمن بيومي محمد الأمين المساعد السابق لجامعة بنها، أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م ، وكذلك تجديد تكليف الدكتورة نرمين يحيى أبو الخير المدير العام بجامعة بنها مديرا عاما لإدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م .



كما أصدر “السعيد ” قرارا بتكليف إنجي يوسف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بجامعة بنها الأهلية بالإشراف علي أمانة مجلس أمناء الجامعة بجانب مهام عملها اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.



من ناحية أخرى وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر لـ سامية عبد الحميد أمين عام جامعة بنها الأهلية السابق علي جهودها المبذولة فى تنظيم العمل للشئون المالية والإدارية داخل الجامعة خلال الفترة الماضية.