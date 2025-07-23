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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة يوليو مهّدت لطريق البناء.. والرئيس يواصل مسيرة النهضة بثبات

النائب احمد حسن
النائب احمد حسن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل لحظة فارقة في التاريخ المصري، حيث كانت البداية الحقيقية لاستقلال القرار الوطني وبناء الدولة الحديثة.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الضباط الأحرار آنذاك كانوا صوتًا للشعب، واستطاعوا أن يضعوا حدًا لعصور الاستبداد والتبعية، فاتحين الطريق نحو العدالة الاجتماعية وإرادة وطنية حرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "اليوم، ونحن نحيي هذه الذكرى العزيزة، نرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي امتدادًا لهذه الروح الوطنية، فهو يواصل حمل راية الإصلاح والتطوير، ويقود مصر بخطى واثقة نحو الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التنمية، والعدالة، وبناء الإنسان المصري".

وأوضح نائب الصعيد. أن ما تحقق في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية كبرى، وإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، يُعد بمثابة ترجمة عملية لأهداف يوليو، ويبرهن على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل.

واختتم أحمد محسن بالتأكيد على أهمية التمسك بروح الوحدة والعمل من أجل الوطن، مشيدًا بدور الشعب المصري في دعم قيادته وتجاوز التحديات.

ثورة 23 يوليو النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الضباط الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

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