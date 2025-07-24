قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صاحبة الأرقام القياسية.. توبولينو أصغر عربية في العالم من فيات

أصغر 5 سيارات في تاريخ فيات
أصغر 5 سيارات في تاريخ فيات
إبراهيم القادري

تهتم شركة فيات بصناعة السيارات الصغيرة، وذلك منذ بداية تأسيسها في عام 1899، بالاضافة إلى ان تاريخ شركة فيات في صناعة السيارات حافل بالإنجازات والابتكارات ، وذلك ما جعلها واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وأنتجت العديد من السيارات الأيقونية.

وتتميز سيارات فيات بالتصميم المبتكر والأداء الرياضي، وتميزت كثير من سيارات فيات بالجمع بين الاقتصادية والحجم المدمج بالإضافة إلى الطابع الرياضي والعملي.

وجاءه سيارتها فيات 128 موديل 1969 كـ إحدى أوائل السيارات التي اعتمدت نظام الدفع الأمامي ووضعية المحرك العرضية، وساهمت هذه السيارة في تغيير الكثير من أساليب صناعة السيارات الصغيرة، وأرهقت فيات منافسيها من صناع السيارات اليابانية كثيرا لأنها تهتم بصناعة السيارات الصغيرة التي يقبل عليها أغلب مشترين السيارات الجدد .

فيات توبولينو الكهربائية

قدمت شركة فيات مؤخرا سيارة فيات توبولينو الكهربائية التي ستنضم إلي فريق سيارات فيات الصغير في الحجم، وحقق توبولينو ارقام قياسية كـ أصغير سيارة حديثة من شركة فيات، وجاءه تلك السيارة المستوحاة من فيات 500 المشهورة بلمسات عصرية وأنيقة.

محرك فيات توبولينو الجديدة

فيات توبولينو الجديدة

تستمد سيارة فيات توبولينو الجديدة قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 8 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 45 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 5.4 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 44 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 75 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويتم شحن بطاريتها بالكامل في مدة 4 ساعات.

محرك فيات 500

تحصل سيارة فيات 500 عل قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 69 حصان، وعزم دوران 102 نيوتن/متر، ومتصلا بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات 500

محرك فيات 500C

تحصل سيارة فيات 500C علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات 500C

وبها محرك اخر سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

محرك فيات 500e

فيات 500e

زودت سيارة فيات 500e بمحرك كهربائي بالكامل ، وتنتج قوة 117 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 320 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبمكن شحن البطارية من حتي 80% في مدة 35 ثانية .

محرك فيات 126

تنتج سيارة فيات 126 قوة 24 حصان، بفضل احتوائها على محرك 650 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

فيات 126

والجدير بالذكر ان سيارة فيات 126 كانت من أولي السيارات الصغيرة التي قامت فيات بصناعتها ، واشتهرت بصلابتها واقتصادها .

فيات توبولينو الكهربائية توبولينو الكهربائية فيات 500 فيات 500c فيات 500E فيات 126

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حريق يلتهم "تروسيكل" أمام منزل صاحبه في البلينا بسوهاج

مدير أمن سوهاج

سقوط طفل من أعلى سطح عقار بمحاولة سرقة في أخميم بسوهاج

مظلات موقف نجع حمادى

بعد إصابة4 عمال.. محافظ قنا يوجه بإغلاق موقع سقوط مظلات موقف نجع حمادى

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد