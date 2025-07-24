صاحبة الأرقام القياسية.. توبولينو أصغر عربية في العالم من فيات

تهتم شركة فيات بصناعة السيارات الصغيرة، وذلك منذ بداية تأسيسها في عام 1899، بالاضافة إلى ان تاريخ شركة فيات في صناعة السيارات حافل بالإنجازات والابتكارات ، وذلك ما جعلها واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وأنتجت العديد من السيارات الأيقونية.

وتتميز سيارات فيات بالتصميم المبتكر والأداء الرياضي، وتميزت كثير من سيارات فيات بالجمع بين الاقتصادية والحجم المدمج بالإضافة إلى الطابع الرياضي والعملي.

وجاءه سيارتها فيات 128 موديل 1969 كـ إحدى أوائل السيارات التي اعتمدت نظام الدفع الأمامي ووضعية المحرك العرضية، وساهمت هذه السيارة في تغيير الكثير من أساليب صناعة السيارات الصغيرة، وأرهقت فيات منافسيها من صناع السيارات اليابانية كثيرا لأنها تهتم بصناعة السيارات الصغيرة التي يقبل عليها أغلب مشترين السيارات الجدد .

فيات توبولينو الكهربائية

قدمت شركة فيات مؤخرا سيارة فيات توبولينو الكهربائية التي ستنضم إلي فريق سيارات فيات الصغير في الحجم، وحقق توبولينو ارقام قياسية كـ أصغير سيارة حديثة من شركة فيات، وجاءه تلك السيارة المستوحاة من فيات 500 المشهورة بلمسات عصرية وأنيقة.

محرك فيات توبولينو الجديدة

فيات توبولينو الجديدة

تستمد سيارة فيات توبولينو الجديدة قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 8 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 45 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 5.4 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 44 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 75 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويتم شحن بطاريتها بالكامل في مدة 4 ساعات.

محرك فيات 500

تحصل سيارة فيات 500 عل قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 69 حصان، وعزم دوران 102 نيوتن/متر، ومتصلا بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات 500

محرك فيات 500C

تحصل سيارة فيات 500C علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات 500C

وبها محرك اخر سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

محرك فيات 500e

فيات 500e

زودت سيارة فيات 500e بمحرك كهربائي بالكامل ، وتنتج قوة 117 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 320 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبمكن شحن البطارية من حتي 80% في مدة 35 ثانية .

محرك فيات 126

تنتج سيارة فيات 126 قوة 24 حصان، بفضل احتوائها على محرك 650 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

فيات 126

والجدير بالذكر ان سيارة فيات 126 كانت من أولي السيارات الصغيرة التي قامت فيات بصناعتها ، واشتهرت بصلابتها واقتصادها .