رسائل للرأي العام| رئيس الوزراء: تشغيل أول مفاعل بالضبعة 2028.. و80% من مساعدات غزة من مصر

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء العديد من الرسائل الهامة للرأي العام المصري.

وإليكم أبرز التصريحات.

مدبولي: 80% من المساعدات لقطاع غزة كانت من مصر.. ولم نغلق معبر رفح

أكد أن أي لقطات تظهر معاناه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تؤثر فينا جميعا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأخداث في السابع من أكتوبر 2023، وقف الرئيس السيسي وأكد على ان مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، ولن يتم السماح لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال أن الرئيس السيسي استقبل العديد من الزعماء من دول العالم، وأكد على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع أن مصر دخلت في الوساطة للسعي نحو وقف إطلاق النار، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأن مصر تواصل السعي لحل الأزمة، والإنتقال نحو خطة إعادة إعمار غزة، والحفاظ على أشقائنا الفلسطينيين داخل غزة.

وأشار إلى أن معبر رفح لم يغلق يوما واحدا من جانب مصر، مؤكدا أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة كانت من مصر، مؤكدا أن مصر لم تتوقف عن إستقبال المصابين والجرحى مع أسرهم.

مدبولي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية

أكد أنه كان هناك لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس القيادة المركزية الامريكية، مشيرا إلى أنه كان لقاء خاص يؤكد حرص الدولتين على اللقاءات الاستراتيجية، والتنسيق المستمر في القضايا الرئيسية.

وقال أن اللقاء اتسم باهمية شديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي شرح بكل التفاصيل لقائد المنطقة المركزية الأمريكية رؤى مصر في القضايا الخامة للمنطقة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد لقائد المنطقة المركزية الأمريكية، موقف مصر الثابت في القضية الفلسطينة ورفض تهجير الفلسطينيين، ضرورة الحرص على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة.

أشقاء وأخوة..الحكومة: لن نسمح بأي محاولات تؤدي إلى توتر العلاقات المصرية السعودية

أكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، متابعا: العلاقة هي علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات وتوافق الرؤي حول تلك القضايا

وشدد على أن القيادة السياسية بين البلدين شديدة التميز ومنعكسة على مستوى التواصل الحكومي والشعبي أيضا، فنحن أشقاء وأخوة.

وتابع: لن نسمح بأي محاولات تؤدي إلى توتر تلك العلاقات، فتلك العلاقات قوية وراسخة

نقف على الحياد .. «مدبولي»: نأمل أن يكون مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ناجحًا |فيديو

أكدأنه لدينا حرص على تأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه نسعى لأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بصوتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وقال نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، مؤكدًا أنه نأمل أن تكون الانتخابات ناجحة.

وأشار إلى أن معبر رفح لم يغلق يومًا واحدًا من جانب مصر، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة كانت من مصر، مؤكدًا أن مصر لم تتوقف عن استقبال المصابين والجرحى مع أسرهم.

مدبولي: أول مفاعل من محطة الضبعة النووية يدخل الخدمة في 2028

أكد أن أول مفاعل من محطة الضبعة النووية يدخل الخدمة في النصف الثاني من 2028 .



وقال :"باقي المفاعلات تدخل تباعا في عام 2029"

وتابع برنامج إنجاز المحطة النووية في الضبعة يسير بدون تأخير ".

وتابع يوجد حاليا في موقع الضبعة النووي 24 الف خبير ومهندس وعامل في المشروع و80 % منهم مصريين ".