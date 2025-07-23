للجدوفرصة.. اركب هوندا سيتي سيدان بربع مليون جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هوندا سيتي موديل 2007

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيتي موديل 2007، وتنتمي سيتي لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هوندا سيتي موديل 2007 الخارجية

هوندا سيتي موديل 2007

تظهر سيارة هوندا سيتي موديل 2007 من الخارج بتصميم عصري بفضل امتلاكها لـ ، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وتم تثبيت شعار شركة هوندا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، و4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هوندا سيتي موديل 2007

هوندا سيتي موديل 2007

تحصل سيارة هوندا سيتي موديل 2007 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 335 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية ز

مقصورة هوندا سيتي موديل 2007 الداخلية

زودت مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

هوندا سيتي موديل 2007

سعر هوندا سيتي موديل 2007

يصل سعر سيارة هوندا سيتي موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيتي موديل 2007

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .