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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
اسماء محمد

يُعد ضغط الدم المنخفض من أخطر المشكلات الصحية التي تؤثر على جميع الأعمار خلال فصل الصيف وتُسبّب مُضاعفات عديدة قد تصل للاغماء.

 ووفقا لما جاء في موقع  manhattancardiology اليك ما يجب أن تأكله للمساعدة في رفع ضغط الدم المنخفض:

اشرب الكثير من السوائل

عندما تُصاب بالجفاف، ينخفض حجم دمك، مما يُؤدي إلى انخفاض ضغط دمك.

ينصح معظم الأطباء بشرب لترين على الأقل (ما يُعادل ثمانية أكواب تقريبًا) من الماء يوميًا، يُنصح بزيادة كمية الماء المُتناولة في الطقس الحار أو أثناء ممارسة الرياضة.

تناول الأطعمة المالحة


الأطعمة الغنية بالملح قد ترفع الضغط ومن المصادر الجيدة للملح الزيتون، والجبن القريش، والحساء المعلب أو التونة و يمكنك إضافة ملح الطعام أو ملح البحر إلى وجباتك، حسب رغبتك.

اشرب الكافيين

تُسبب المشروبات مثل القهوة والشاي المحتوي على الكافيين زيادةً في معدل ضربات القلب وارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم و عادةً ما يكون هذا التأثير قصير المدى، ولا يؤثر تناول الكافيين على ضغط الدم لدى الجميع بنفس الطريقة وإذا كنتَ من مُحبي القهوة بانتظام، فقد تُطوّر قدرةً أكبر على تحمّل آثارها على الجهاز الوعائي.

الكافيين

عزز تناول فيتامين ب12

يؤدي فيتامين ب12 دورًا أساسيًا في مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.

قد يؤدي نقص هذا الفيتامين المهم إلى فقر الدم، الذي يخفض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى نزيف حاد، بالإضافة إلى تلف الأعضاء والأعصاب وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

تناول حمض الفوليك

حمض الفوليك (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب9) هو فيتامين أساسي آخر موجود في أطعمة مثل الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص و قد يُسبب نقص حمض الفوليك العديد من الأعراض المشابهة لنقص فيتامين ب12، مما يُسبب فقر الدم الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

تقليل الكربوهيدرات

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وخاصةً الكربوهيدرات المُصنّعة، تُهضم بسرعة كبيرة مقارنةً بالأطعمة الأخرى.

قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وقد أظهرت بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يُساعد في علاج انخفاض ضغط الدم، خاصةً لدى كبار السن.

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تقليل حجم الوجبة

عند تناول وجبة كبيرة، يستهلك جسمك طاقة أكبر بكثير لهضمها، مما قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

تُعدّ هذه مشكلةً خاصةً لمن يتخطون وجبة الإفطار ومن يصومون بشكل متقطع، إذ غالبًا ما يؤدي تخطي الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا للتعويض حتى لو لم تُقلل من الكمية الإجمالية التي تتناولها، فإن تناول وجبات أصغر على مدار اليوم يُحسّن عملية الهضم وتدفق الدم.

تجنب الكحول


من بين آثاره الصحية السلبية العديدة، يُسبب شرب الكحول الجفاف، مما يُخفض ضغط الدم عن طريق تقليل حجمه لذا يجب الابتعاد عنه خاصة بين من يعانون من ضغط الدم المنخفض 

الحفاظ على ضغط دم طبيعي أمر بالغ الأهمية لصحة قلبك وشرايينك، ومن المهم مراقبة مستوياته بدقة لإجراء التغييرات المناسبة قبل حدوث أي مشاكل صحية و إذا كان ضغط دمك طبيعيًا، فعليك فحصه مرة واحدة على الأقل كل عام أو عامين.
 

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