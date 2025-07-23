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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عكاشة: الرأي العام المصري أكثر وعيا ويدعم جاهزية الدولة لمجابهة التحديات الإقليمية

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
علي مكي

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرأي العام المصري شهد تصحيحًا ملموسًا في مواقفه وتصوراته خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية وتنوع مصادر السلاح، وهو ما انعكس في تزايد الثقة بالمشروع الاستراتيجي للدولة.


وقال عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن المصريين باتوا يتساءلون بشكل مشروع: "هل نحن مستعدون لمجابهة ما يحدث في الإقليم؟ وهل استثمرنا ما يكفي من دخل الدولة ووقتنا السابق كي نكون على مستوى هذه الجاهزية؟"، مضيفًا أن الإجابة تكمن في أن الدولة بالفعل وضعت الأمن والاستقرار كأولوية قصوى ضمن مشروعها الوطني.


وأشار إلى أن الموقف المصري من التوتر القائم بين إسرائيل وإيران جاء متزنًا ورصينًا، حيث امتنعت الدولة عن الانحياز لأي طرف من الأطراف المتصارعة، مؤكدًا أن الشعب المصري لا يزال مستنفرًا بالدرجة الإيجابية، ويتمسك باعتبار جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية المنبثقة عنها العدو الرئيسي، بل وأحيانًا يتّسم بموقف أشد حزمًا من مؤسسات الدولة نفسها تجاه هذه الجماعات.


وفيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية، شدد عكاشة على أن الشعب المصري يفرّق بوضوح بين دعم الشعب الفلسطيني وبين مواقف بعض الفصائل، مؤكدًا أن المصريين لم ينخدعوا بشعارات "قافلة الصمود" أو الممارسات السياسية لحركة حماس، وأن اهتمامهم الأول يتركّز على معاناة الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، بعيدًا عن توظيف القضية لأجندات إقليمية.

خالد عكاشة نشأت الديهى إيران

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