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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فخور إننا عملناه سوا.. هشام جمال يعلن عن أغنيته الجديدة أنا والقمر

هشام جمال
هشام جمال
يارا أمين

كشف المنتج هشام جمال، تفاصيل عن الأغنية الجديدة “أنا والقمر” وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أغنية "انا والقمر" أغنية مختلفة جداً بالنسبة ليا لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر "ليلى احمد زاهر" بقت في حياتي بشكل رسمي".
 

وتابع: "ولأني بعد ما سمعتهالها  قالتلي بكل وضوح أن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها، يا رب الأغنية تعجبكم كمان وإن شاء الله نعمل أغاني أحلى قريب، شكرًا  لأخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الأغنية وإصراره لآخر لحظة إنها تطلع بأفضل شكل وإنه كمان السبب إني اشتغل بحرية عشان نطلع حاجه مختلفة".


واختتم: "وشكرا لأخواتي الفنانين الكبار، الشاعر أمير طعيمه، والموزع مادي على عمل أنا فخور اننا عملناه سوا".

تعاون هشام جمال وحسين الجسمي 

وكشف الفنان والمنتج هشام جمال عن تفاصيل أول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا إعجابه الكبير بصوت الجسمي منذ صغره، حين سمعه لأول مرة وهو في سن الرابعة عشرة، واصفًا صوته بأنه “لا يشبه أحدًا” ولا يزال من الأصوات التي يفضلها بشدة.  

وقال هشام سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة… ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي مالوش شبه”

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية، كان له شرف التعاون مع الجسمي في عدد من الأعمال الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير له كفنان وإنسان راقٍ.

وأشار هشام إلى أن التعاون الجديد يعد الأول من نوعه بهذا الحجم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن رؤية فنية خاصة يقوم بتنفيذها  للجسمي

هشام جمال أنا والقمر إنستجرام حسين الجسمي الجسمي

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