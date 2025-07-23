قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل غدا آخر يوم في محرم 2025؟.. بـ10 أدعية لن يردك الله خائبا
مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط
خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟
تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي
البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل
البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي
هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟
أذكار قبل النوم .. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون
رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة
ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النوم.. سنة نبوية تحفظك حتى الصباح

دعاء النوم
دعاء النوم
أحمد سعيد

دعاء النوم هو سنة نبوية مهجورة لدى كثيرين ويغفل عنها بعض الناس، رغم ما فيها من راحة للقلب، ومغفرة للذنوب، وحماية من الشرور حتى طلوع الفجر، وفيما يلي نستعرض دعاء النوم بكلمات يسيرة، تمحو الخطايا وتُحيطك بحفظ الله طوال الليل.

دعاء النوم يغفر الذنوب

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب فقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك خمسة وثلاثون كلمة مندعاء قبل النوم يغفر الذنوب إذاما رددها المُسلم وهو موقن بها، فمات من يومه، دخل الجنة، فقالرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، اغْفِرْ لِى، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ».

دعاء قبل النوم يغفر الذنوبوتابع: قَالَ: « وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِىَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .

دعاء النوم يحفظك من البلاء

ردد دعاء النوم يحفظك من فجأة البلاء والذي جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ :« مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ».

1-أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ.

2-«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

3-«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها، اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة) .

4- «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك» (مرة واحدة).

5-رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا (3 مرات).

6-اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك (4 مرات).

7-«اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم ».

8-اللّهُـمَّ ما أَمسى بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر. (مرة واحدة).

9-حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم. (7 مرات).

10-بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ إسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم. (3 مرات).

11-اللّهُـمَّ بِكَ أَمْسَـينا وَبِكَ أَصْـبَحْنا، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ الْمَصِيرُ. (مرة واحدة).

12-سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه، وَرِضـا نَفْسِـه، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه. (3 مرات).

13-اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي، وَمِن فَوْقـي، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي. (مرة واحدة).

14-اللّهُـمَّ إِنّـي أَعوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. (3 مرات).

15-يَا حَيُّ يَا قيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيثُ أصْلِحْ لِي شَأنِي كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إلَى نَفْسِي طَـرْفَةَ عَيْنٍ. (3 مرات).

16-اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءًا أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم. (مرة واحدة).

17-أَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنِ، اللَّهُمَّ إِنَّي أسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَه اللَّيْلَةِ فَتْحَهَا ونَصْرَهَا، ونُوْرَهَا وبَرَكَتهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فيهِا وَشَرَّ مَا بَعْدَهَا. (مرة واحدة).

دعاء النوم سنة نبوية دعاء دعاء النوم يغفر الذنوب دعاء النوم يحفظك من البلاء الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

بالصور

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد