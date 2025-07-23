جمال شعبان يحذر: اللي له كرش هيضيع كل قرش

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك يوم عالمي لسلامة المخ، موضحًا أن السكتة الدماغية أصبحت منتشرة مثل السكتة القلبية بين المواطنين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن من يحافظ على قلبه يستطيع الحفاظ على عقله ومخه، فالأعراض التي ينتج عنها جلطات في القلب تكون شبيه للأعراض التي تظهر بشأن جلطات المخ.

ولفت إلى أن ضغط الدم الوراثي، قد ينتج عنها مشكلات قلبية وعقلية، ولذلك على كل شخص الحفاظ على صحته، حتى لا يتعرض لمشكلات صحية قد ينتج عنها وفاة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية كانت لها أهمية كبيرة في الحد من المشكلات القلبية والدماغية، وأن الوقاية تغني عن العلاج، ولذلك على كل مواطن تناول الوجبات الصحية السليمة.

اللي له كرش هيضيع كل قرش

وتابع:" أن كل شخص له كرش، سيقوم بصرف كل قرش لديه، من أجل العلاج، ولذلك ننصح المواطنين بعدم تناول الأكل السريع، للحفاظ على قلب وعقل سليم".