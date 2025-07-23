الثانوية العامة.. جمال شعبان: لا يوجد ما يسمى كلية القمة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل طالب عليه أن يرضى بالمجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة، وأن التفوق يكون بعد دخول الجامعة ودخول سوق العمل.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن نتيجة الثانوية ليس أمر نهائي، بل نجاح مرحلي، والفلاح في الحياة هو الوصول للقمة، وأن هناك أشخاص تربح المباراة ولكن لا تحصل على البطولة.

لا يوجد ما يسمى كلية القمة

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يسمى كلية القمة، أو كلية القاع، فكل شخص قادر على صناعة القمة التي يريد الوصول لها، وأن أي شخص يمتلك القدرات قادر على الوصول للأفضل والقمة في المجال الذي يعمل به.

وأشار إلى أن كل أسرة عليها أن تسعد الطلاب، وأن المستقبل في العمل والحياة القادمة، وليست الثانوية العامة، ونتيجة الثانوية العامة التي ظهرت.

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا:" من يعتقد أن كلية الطب فقط هي كلية القمة، أمر غير صحيح".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من يريد دخول الطب بناء على رغبة شخصية سيكون أفضل الأطباء أما غير ذلك فلن يفلح.

ولفت إلى أن من يريد دخول الطب من أجل تناول العيش فقط فلن يفلح، فكل طالب عليه أن يحب الشئ الذي يعمل به سيصبح أفضل شخص في هذا المجال.

وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يتقي الله في عمله، وأن كل مجال يكون به المتفوقين، ولذلك على كل طالب دخول الكلية التي يريد العمل بها.

وتابع:" كان لي زملاء دخلو كلية التجارة، والآن في أعلى المناصب، ولذلك كل كلية بها الأفاضل".