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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل خطة التأمين الطبي لبطولة العالم للإسكواش للناشئين

هيئة الإسعاف
هيئة الإسعاف
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، عن تكثيف التغطية الإسعافية المصاحبة لفعاليات بطولة العالم للإسكواش للناشئين، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة 220 لاعباً من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة وضعت خطة تأمين طبي متكاملة للبطولة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة توفير كافة سبل العناية والرعاية للفرق والوفود الرياضية المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن هيئة الإسعاف المصرية استحدثت مؤخراً بروتوكولات إسعافية متخصصة للتعامل مع إصابات الملاعب، بما يتوافق مع اشتراطات الاتحادات الدولية للأنشطة الرياضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية والإقليمية.

خطة التأمين

كما تناول الدكتور عمرو رشيد فعاليات خطة التأمين، والتي تبدأ بتأمين محيط أرض الملعب الذي يستضيف البطولة بمركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة، وذلك لإخلاء أي حالة طبية طارئة إلى المستشفى.

 كما تم الدفع بطبيب بشري ضمن خطة التأمين للتعامل مع أي عارض صحي قد يطرأ على اللاعبين أثناء المباريات. كما امتدت دائرة التأمين لتشمل الجمهور عبر نشر فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) مزودة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع أدق الحالات الطبية، مثل أجهزة مزيل الرجفان الآلي (AED)، وكذلك أجهزة قياس العلامات الحيوية (Monitor)، واسطوانات الأكسجين، وأيضاً كافة أشكال الجبائر اللازمة للتعامل مع حالات الكسور.

بطولة العالم للإسكواش للناشئين خطة التأمين الطبي الإسعاف المصرية 1 أغسطس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الملاعب

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