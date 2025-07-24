قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: ارتفاع وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 113 حالة
الدفع بسيارات مياه نقية لأهالي الصف وأطفيح
حماس تسلم الوسطاء المصريين القطريين ردها علي المقترحات الأخيرة
موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا
إطلاق أعيرة نارية.. ضبط طرفي مشاجرة بـ بدر
الأهلي يتحرك لخوض مرانه استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في تونس
ماغيرناش الدرجات لحد| التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب
منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحصد فضية دورة الجامعات بألمانيا برعاية وزيري التعليم العالي والشباب
الخطيب يدعو اليابانيين للاستثمار بالسيارات والالكترونيات والطاقة المتجددة
تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية
​محافظ جنوب سيناء يتابع جهود رفع الرمال عن الطريق الدولي برأس سدر ​
نقص حاد في مواد التموين الأساسية يهدد حياة الملايين في غزة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع في مصر

السلع
السلع
حسن رضوان

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن السياسات الاقتصادية للدولة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما على صعيد توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط عن الأسواق المحلية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار سوق الصرف وتوفر العملات الأجنبية ينعكسان مباشرة على كلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدة أن هذه التطورات تُسهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة بوضوح في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتحرك بذكاء من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد من أنجع الوسائل لضبط الأسواق، ومواجهة أية محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات، وتراقب أثرها المالي والاقتصادي، خاصة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على السلع، بل يمتد إلى دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل الإفراجات الجمركية عن مستلزمات المصانع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وتقليل التكاليف.

وأكدت ميرفت ألكسان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسعار وتحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ هذه السياسات المتزنة، داعية إلى ضرورة مواصلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول السلع المدعومة إلى مستحقيها.

واختتمت بتأكيدها أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وحماية الفئات المحدودة الدخل.

الدكتور مصطفى مدبولي و لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مجلس الوزراء صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

منع الحمل

أول وسيلة منع حمل غير هرمونية للرجال أثبتت فعاليتها وأمانها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

العامة للكيماويات: مستمرون في مساندة القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

وزارة العمل

فرص عمل بالأردن براتب 500 دينار.. رابط التقديم

١٠٠ يوم صحة

100 يوم صحة: 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال ثمانية أيام

بالصور

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

فيديو

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد