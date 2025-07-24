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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية تستضيف اجتماع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

اجتماع قطاع العلوم الأساسية
اجتماع قطاع العلوم الأساسية

استضافت جامعة الإسكندرية، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر كلية العلوم بمحرم بك، برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس السابق، ورئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، وبحضور لفيف من عمداء كليات العلوم وممثلي كليات القطاع بالجامعات المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة من الخبراء والمتخصصين.

     وكان في استقبال اللجنة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الذي أعرب في كلمته الترحيبية عن سعادته باستضافة هذا الحدث الأكاديمي الهام في رحاب الجامعة، مؤكداً دعم جامعة الإسكندرية الكامل لكليات العلوم والقطاعات الأكاديمية المعنية بالعلوم الأساسية، لما لها من دور محوري في النهوض بالبحث العلمي والتعليم الجامعي في مصر.

     وفى هذا السياق، وجه الدكتور قنصوة التهنئة إلى كل من الدكتور عبد الفتاح السيد، والدكتور محمد إسماعيل عبده، والدكتور محمد الصافى عبد السلام على، وذلك بمناسبة حصولهم على جوائز الدولة التقديرية وجوائز الرواد التشجيعية فى مجالات العلوم الزراعية والعلوم التكنولوجية المتقدمة والعلوم الفيزيقية، معرباً عن فخر الجامعة بهذه الكوكبة المتميزة من العلماء، كما استعرض رئيس الجامعة استراتيجية جامعة الإسكندرية الرامية إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية، من خلال تحديث معامل البكالوريوس في كليات العلوم، ودعم البرامج الأكاديمية المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية، وتعزيز فروع الجامعة في الخارج، ودعم الشراكة مع الجامعات الدولية بمدينة برج العرب، وإنشاء حاضنات جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا التى تهدف إلى تحويل الأبحاث القابلة للتطبيق إلى مشروعات واقعية تخدم الاقتصاد والصناعة، وأكد الدكتور قنصوة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمى والدولى، ومواكبة التطورات العالمية في مجال البحث والتعليم، متمنياً أن تخرج اللجنة بتوصيات بناءة تُسهم في تطوير منظومة العلوم الأساسية في الجامعات المصرية.

     من جانبه، عبّر الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي عن بالغ سعادته بتواجده في جامعة الإسكندرية، موجهاً الشكر والتقدير لإدارتها برئاسة الدكتور قنصوة على حُسن الاستقبال والتنظيم، كما أشاد بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في المجالات الأكاديمية والبحثية، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

     جدير بالذكر أن لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تضم في عضويتها نخبة من عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في التخصصات العلمية من مختلف الجامعات المصرية، وتختص اللجنة بوضع السياسات والمعايير الخاصة بتطوير برامج العلوم الأساسية وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في هذا القطاع الحيوى.

الإسكندرية جامعة الإسكندرية قطاع العلوم الأساسية اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اجتماع

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