قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التكنولوجيا تلتقي الخبرة.. «الصحة» تشارك بالمؤتمر الدولي الـ17 لمناظير المخ والعمود الفقري
شوبير يحسم الجدل بشان انضمام فتوح للأهلي
الأحزاب السياسية: مصر كسرت الحصار الإنساني عن غزة ورفضت خنق الفلسطينيين
قرار عاجل بشأن المتهم بالتحرش بسيدات في سيارة أجرة بالبساتين
مجدي عبد العاطي يتلقى دعوة من الاتحاد الألماني لحضور مؤتمر المدربين الدولي
ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما
برلماني: مصر بذلت ولا تزال جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية
فتاوى وأحكام.. لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟..هل يجوز طاعة الزوج فى مقاطعة الأخ والأهل؟| الإفتاء ترد
حالات تسمم جماعي تضرب المنيا… والسبب لا يزال مجهولا| ماذا يحدث؟
الخطيب يحبط محاولات أحمد عبدالقادر.. وموعد حسم صفقة المهاجم
برلمانية: توافر الدولار يدعم الإنتاج المحلي ويكبح ارتفاع الأسعار
اتحاد العمال: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية يقوض أي حل للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول نتائج عمل لجنة المحترفين.. ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب 20 عاما

أسامة نبيه
أسامة نبيه
حسام الحارتي


يواصل أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، وجهازه المعاون، البحث عن المواهب الشابة لدعم منتخب مصر قبل خوض بطولة كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ونجحت لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج باتحاد الكرة، في دعم منتخب الشباب تحت 20 عاما بـ 3 وجوه جديدة، بعد مجهود كبير في البحث عن المواهب المصرية.

وكانت أول ثمار اللجنة المساهمة انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب نادي أوكسير الفرنسي.

وشكّل اتحاد الكرة لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب، ووسيم أحمد، وهشام عطا، وأحمد شعلان، ومحمد شعبان .

‏اللجنة عملت على 4 مهام منذ تشكيلها، وهي إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية، والمتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم، والتواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية، وأخيرا التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتماداً على اللاعبين المميزين .

"ثلاثي جديد لمنتخب 20 عاما"

كريم أحمد الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، كان أول المواهب الشابة التي تنضم لمنتخب مصر، بالتزامن مع توقيعه قبل أيام أول عقد احترافي له في مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليتواجد مع الفريق الثاني للريدز.

كما وقع كامرون إسماعيل عقدا احترافيا يونيو الماضي، مع نادي أرسنال، وذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات سابقة مع منتخب الشباب.

كامرون إسماعيل يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية، إلا أن لجنة اللاعبين المحترفين نجحت في استقطابه للعب بقميص منتخب مصر للشباب.

ويتواجد الثنائي بالإضافة إلى رضوان حمزاي لاعب نادي أوكسير الذي ينضم للمرة الأولى، في معسكر المنتخب المصري للشباب المقام في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

رضوان من أصل مصري كونغولي ويحمل الجنسية الفرنسية، ليختار رضوان اللعب باسم مصر بعد تواصل لجنة اللاعبين المحترفين معه.

"حلم اللعب لمصر"

ووصف كريم أحمد لاعب ليفربول، شعوره بعد ارتداء قميص المنتخب: "شعور جيد حقا، ويجعلني أشعر أنا وعائلتي بالفخر"

وكشف لاعب ليفربول الشاب عن حلمه في حوار خاص مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة EFA.com: "أسعى لأن أصبح لاعبا بالفريق الأول في ليفربول، وأن أمثل منتخب مصر الأول"

وعن تأهل منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب، قال كريم: "فرصة جيدة جدا لمنتخب الشباب بكأس العالم، إنها فرصة أخرى للقيام بعمل جيد في البطولة".

ويجيد كريم أحمد اللعب في مركز صانع الألعاب: "مركزي المفضل رقم 10، أحب صناعة الأهداف وتسجيلها".

منتخب مصر للشباب تأهل للمرة الأولى لكأس العالم للشباب بعد غياب 12 عاما، وللمرة التاسعة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر تحت 20 عاما لكأس العالم بعد احتلال المركز الرابع في بطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر قبل شهرين.

أما كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال، فكشف عن سعادته بتمثيل منتخب مصر: "شرف لي أن أرتدي قميص منتخب مصر".

وأضاف: "حلمي هو اللعب لمنتخب مصر، والفوز بالبطولات، وتمثيل نادي أرسنال أكبر عدد ممكن من المباريات".

وأكمل "من دواعي سروري أن ألعب لبلدي وأن أمثله في لعب كرة القدم، والمنافسة في المونديال ستكون أمام أفضل فرق في العالم".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي صاحب الأرض، واليابان، ونيوزيلندا.

أما كامرون إسماعيل فكشف عن مركزه في الملعب: "مركزي المفضل هو الظهير الأيسر، أحب الهجوم والدفاع ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

ويلعب رضوان حمزاوي في خط الوسط المدافع، حيث يمتاز بالطول والقوة الجسمانية.

ويتيح منتخب الشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، الفرص لكافة المواهب التي تنجح لجنة اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية في استقطابهم للعب بقميص منتخب مصر، من أجل تشكيل منتخب قوي قادر على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم.

أسامة نبيه منتخب مصر بطولة كأس العالم للشباب باتحاد الكرة أرسنال الإنجليزي نادي أوكسير الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

كارلوس فينيسيوس

تأكيدًا لصدى البلد.. جريميو البرازيلي يضم صفقة الزمالك رسميًا

بالصور

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد