رغم التعاقد مع إيكيتيكي.. ليفربول يصر على ضم إيزاك

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي ليفربول لا يزال يضع السويدي ألكسندر إيزاك ضمن اهتماماته الصيفية، رغم التعاقد مع هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا يزال ألكسندر إيزاك هدفًا لنادي ليفربول هذا الصيف، حتى بعد التوقيع مع إيكيتيكي الأمر يعتمد على نيوكاسل”.

وأضاف: “إذا فتح نيوكاسل الباب أمام رحيله وباع ليفربول لويس دياز، حينها يمكن للريدز تقديم عرض رسمي، بعد تواصل مباشر قبل 10 أيام أظهر اهتمامًا جديًا".



وأشار: “حتى الآن، إيزاك لا يجري محادثات جدية مع الهلال، وفي الوقت نفسه، أعاد نيوكاسل النظر في عدد من أفضل المهاجمين المتاحين في السوق، ومن المتوقع أن تبدأ التحركات قريبًا”.

إصابة إيزاك

وكان نيوكاسل الإنجليزي، أعلن منذ قليل، إصابة مهاجمه ألكسندر إيزاك وغيابه عن جولة الفريق الآسيوية، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية، فإن سيموني إنزاجي مدرب الهلال، طالب إدارة ناديه بسرعة إنجاز صفقة إيزاك.