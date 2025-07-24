عباس: لن نخضع لسياسات الخنق والتجويع واستمرار الوضع الراهن جريمة حرب

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل للسماح للمنظمات الأممية بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

سياسات الخنق والتجويع

وشدد الرئيس الفلسطيني: «لن نخضع لسياسات الخنق والتجويع واستمرار الوضع الراهن جريمة حرب يتحمل الاحتلال مسؤوليتها».

وأكد «عباس» على رفض كل أشكال التهجير وندعو للانسحاب الكامل من القطاع وتمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن شعبه يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في ظل فشل الجهود الدولية لردع المحتلين.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «ما يتعرض له أهلنا في غزة من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات وصمة عار على جبين المجتمع الدولي».

وطالب «عباس» بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة.

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