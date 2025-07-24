إصابة 7 أشخاص بسبب حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل على طريق نجير دكرنس في محافظه الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص مع ربع نقل على طريق نجير بمدينه دكرنس. انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: حازم محمد عبدالحميد 24

مقيم البحيرة ومصاب كسر بالساق اليسري إبراهيم رجب إبراهيم 22 عاما مقيم البحيرة مصاب بجرح بالوجه ،محمود عاطف محمد 42 عاما مقيم شربين مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما اصيب محمود مكرم حسين 34 عاما مصاب ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري ؛ عبدالسلام على عبد السلام 35 عاما مصاب

باشتباه كسر بالذراع الأيسر؛ وحيد محمد شكري 70 عاما مصاب

اشتباه ما بعد الارتجاج

وسوزى محمد 43 عاما وإصابتها اشتباه كسر بفقرات الظهر .

تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس وتحرير عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.