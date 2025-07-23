الدقهلية: ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بجمصة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، للتفتيش على المحال العامة والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها والسلع الغذائية.

ولفت إلى أن تلك الحملات أسفرت مؤخرا عن ضبط 7 أطنان من مصنعات اللحوم، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المحافظ أن الرقابة الصحية والتفتيش على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى التأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جانبه اكد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، أنه بالتنسيق مع الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة بمديرية التموين، قامت حملة برئاسة الدكتورة شادية السعيد مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بالدقهلية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بحضور الدكتور سامح فتوح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عنبر والدكتورة هبه رحمو.

وقد أسفرت الحملة عن وجود عدد من المخالفات، تشمل الغش التجاري والشك في الصلاحية ووجود وعرض سلع بدون فواتير وذلك داخل مصنع لمصنعات اللحوم، و تم التحفظ على كمية تقدر بحوالي 7 أطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.