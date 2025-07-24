تنسيق كليات الأدبي 2025.. دليلك الشامل لـ إعلام وتجارة وحقوق والحد الأدنى المتوقع

أظهرت مؤشرات تنسيق الشعبة الأدبية 2025 تقاربًا في الحد الأدنى للكليات مع تنسيق العام الماضي نتيجة تَشابه في المجاميع.

فيما تصدرت عبارة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 قوائم البحث على محرك جوجل، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في الكليات والمعاهد.

كما أشارت التقديرات الأولية لـ تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الشعبة الأدبية إلى أن الحد الأدنى المتوقع للقبول سيتراوح عند نسبة 68%.

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية في المرحلة الأولى 2025



الألسن - جامعة كفر الشيخ: 89.39%

الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة: 88.90%

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية: 87.44%

الألسن - جامعة عين شمس: 87.44%

الألسن - جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 86.71%

الإعلام - جامعة القاهرة: 354.5 درجة – 86.46%

السياسة والاقتصاد - جامعة السويس: 86.10%



الألسن - جامعة بني سويف: 85.49%

الإعلام - جامعة عين شمس: 85.12%

الألسن - جامعة المنيا: 85.00%

الإعلام - جامعة المنوفية: 84.27%

الإعلام - جامعة بني سويف: 83.66%

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال - جامعة السويس: 83.54%

الإعلام - جامعة جنوب الوادي: 83.17%

التربية - جامعة الزقازيق: 78.05%

الآداب - جامعة القاهرة: 77.44%

التربية - جامعة طنطا: 76.46%

الحقوق - جامعة بورسعيد: 81.95%

الآثار - جامعة القاهرة: 81.46%

الآثار - جامعة الفيوم: 80.49%

الحقوق - جامعة سوهاج: 79.88%





موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025



من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال 3 أيام من اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميًا، على أن يشمل الإعلان توضيح الحد الأدنى للقبول في كل شعبة من الشعب الثلاثة: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، إضافة إلى الجدول الزمني لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر بوابة الحكومة.



مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

الطب البشري: من 93.17% فما فوق

طب الأسنان: من 92.68%

الصيدلة: من 91.70%

العلاج الطبيعي: من 92.19%

تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة



الهندسة: من 88.65%

الحاسبات والمعلومات: من 83.41%