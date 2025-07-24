خبير استراتيجي: ثورة 23 يوليو كانت السبيل الوحيد لإحداث تغيير في مصر

أكد الدكتور صفوت الديب، الخبير الاستراتيجي، أن معاهدة 36 قننت التواجد البريطاني العسكري في مصر، مشيرا إلى أن القوات البريطانية كانت تستهدف السيطر على كل مفاصل الدولة.

وقال الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حادث فبراير 42 كان دليلا على سيطرة بريطانيا على الحكم في مصر، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو كانت السبيل الوحيد لاحداث تغيير في مصر.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن ثورة يوليو 1952 غيرت الأوضاع في مصر تغييرا جذريا، مؤكدا أن تلك الثورة طالبت بتحقيق العدالة في كل قطاعات الدولة المصرية.