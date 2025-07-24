خبير استراتيجي: ثورة يوليو 52 كان لها تأثير فوري على المنطقة بأكملها

أكد الدكتور صفوت الديب، أن ثورة يوليو 52 كان لها تأثير فوري على المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن الاتفاق مع بريطانيا بشأن السودان كان اكثر صعوبة من إتفاقية الجلاء.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة يوليو كانت متدهورة، حتى أنه لم يكن هناك تعليم في القرى قبل الثورة.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن عدد طلاب العلم بعد ثورة يوليو زاد بنسبة 300%، مؤكدا أنه لم تكن هناك خدمة صحية في الريف قبل ثورة يوليو 52.