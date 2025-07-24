خبير استراتيجي: مصر سحبت قواتها من سيناء في 56 لحماية القاهرة والدلتا

أكد الدكتور صفوت الديب، الخبير الإستراتيجي، أن الحياة الحزبية في مصر قبل ثورة يوليو 1952 كانت مزيفة، مشيرا إلى أنه كان لا يحق للشخص العادي أن يترشخ للإنتخابات.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر لم تهزم في 56 في أي معركة، مؤكدا أنه في نهاية الحرب حققت مصر أهدافها، وجعلت العالم يتضامن معها.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن قوات شارون التي حاولت احتلال مصر مثلا عام 56 لم تنجح في ذلك، مؤكدا أن مصر سحبت قواتها من سيناء في عام 56 لحماية القاهرة والدلتا.

