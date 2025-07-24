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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكالة الفضاء المصرية: لدينا 13 قمرا اصطناعيا ونسعى لزيادتها بمجال الاتصالات

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
محمد البدوي

قال الدكتور  شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ مصر تمتلك حالياً بنية تحتية متطورة في مجال الفضاء، تُمكنها من أن تكون نافذة رئيسية لإفريقيا في تكنولوجيا الفضاء، وذلك في ضوء استضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية ورئاستها للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأضاف صدقي، في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إنشاء مراكز متقدمة لاختبار وتصنيع الأقمار الصناعية داخل مصر يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويمنحها قوة ناعمة كبيرة.

استخدام الأقمار المنخفضة المدار

وتابع،  أن عدد الأقمار الصناعية حول العالم يشهد تزايداً كبيراً، حيث يوجد حالياً نحو 14,900 قمر في الفضاء، ويُتوقع أن تتزايد الأعداد بصورة أكبر مع التوسع في استخدام الأقمار المنخفضة المدار لتطبيقات الاتصالات.

ولفت إلى أن وكالة الفضاء المصرية تقدم خدماتها دولياً، مستشهداً بتجربة اختبار قمر "المنذر" البحريني داخل منشآت الوكالة المصرية، ما يمثل بعداً اقتصادياً مهماً للوكالة يمكنها من تحقيق عوائد مالية مستدامة.

وأكد أن لدى مصر حالياً 13 قمراً صناعياً متنوع الاستخدام، ما بين أقمار اتصالات مثل "نايل سات" و"طيبة سات 1"، وأقمار تصوير أرضي مثل "إيجيبت سات" و"حورس" و"مصر سات"، موضحاً أن هناك خطة طموحة لزيادة هذه الأعداد في المستقبل القريب، خصوصاً في مجال الاتصالات الفضائية التي أصبحت أداة محورية للتنمية في المناطق النائية والصحراوية.

وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية تكنولوجيا الفضاء المنذر الاتصالات الفضائية

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