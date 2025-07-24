تقرير | نصائح مهمة من الحماية المدنية لسائقي السيارات في الموجة الحارة

مع استمرار الموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد، وجهت الإدارة العامة للحماية المدنية عدة نصائح مهمة لسائقي السيارات لتفادي حوادث الحريق وضمان السلامة على الطرق:

أولا فحص دوري للسيارة:

- التأكد من سلامة دورة التبريد.

- فحص زيت المحرك بانتظام.

- متابعة حالة الإطارات خاصة ضغط الهواء، لأن الحرارة تؤدي إلى تمدد الهواء وقد تسبب انفجار الإطار.

عدم ملء خزان الوقود بالكامل:

درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تمدد الوقود وتسربه، ما يزيد من احتمالية الاشتعال.

تجنب وضع عبوات الكحول أو المعطرات داخل السيارة: خاصة في الأماكن المكشوفة لأشعة الشمس، لأنها قابلة للانفجار عند التعرض للحرارة العالية.

رابعا، الابتعاد عن التدخين داخل السيارة:

خصوصاً مع وجود أي تسريب أو رائحة وقود، لتفادي خطر الاشتعال.

عدم تشغيل مكيف الهواء عند بدء التشغيل:

انتظر عدة دقائق بعد التشغيل لتجنب الضغط على المحرك أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

لا تترك ولاعات أو أجهزة إلكترونية بالشمس داخل السيارة:مثل الباور بانك أو الهواتف المحمولة، لأنها قد تنفجر أو تتلف.

عند الشعور بأي دخان أو رائحة احتراق:

أوقف السيارة فورًا وافصل البطارية، واتصل بالحماية المدنية.



وتناشد الحماية المدنية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو حالات طارئة عبر رقم الطوارئ 180 أو 122.