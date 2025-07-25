يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب ينهي حياة والده بالمنيا

أقدم شاب يُعاني من اضطرابات نفسية على إنهاء حياة والده داخل المنزل بمدينة المنيا وسط حالة من الذهول والصدمة بين الجميع.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع أب على يد نجله الذي يعاني من مرض نفسي، وذلك داخل المنزل بحي جنوب المدينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

وبالفحص الأولي، تبين أن المتهم قد دخل في نوبة هياج شديدة، اعتدى خلالها على والده، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بالتحفظ على المتهم.

