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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب ينهي حياة والده بالمنيا

جثة صورة أرشيفية
جثة صورة أرشيفية
ايمن رياض

أقدم شاب يُعاني من اضطرابات نفسية على إنهاء حياة والده داخل المنزل بمدينة المنيا وسط حالة من الذهول والصدمة بين الجميع.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع أب على يد نجله الذي يعاني من مرض نفسي، وذلك داخل المنزل بحي جنوب المدينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل.

وبالفحص الأولي، تبين أن المتهم قد دخل في نوبة هياج شديدة، اعتدى خلالها على والده، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت بالتحفظ على المتهم.
 

المنيا حادث مقتل مسن

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