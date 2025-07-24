حالات تسمم جماعي تضرب المنيا… والسبب لا يزال مجهولا| ماذا يحدث؟

شهدت محافظة المنيا خلال الأيام القليلة الماضية تكرارا لحالات التسمم بين الأطفال في عدد من القرى والمراكز، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، ودفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات عاجلة للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أطفال ديرمواس

‎كشف أحد المقربين لأسرة أطفال ديرمواس جنوب المنيا عن آخر المستجدات الصحية لوالد الأطفال الخمسة الذين توفوا مؤخراً، بعدما تم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، مؤكدا أن حالته الصحية تحسنت وأصبحت مستقرة، لكنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

‎وأوضح أنه تم نقل الشقيقة السادسة للأطفال وتدعي فرحة، إلى مستشفى الإيمان في أسيوط لتلقي العلاج، بعد أن قضت عدة أيام في أحد المستشفيات بالمنيا.

‎القصة الكاملة

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وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بمتابعة دقيقة لواقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز ديرمواس ،يوم السبت 12 يوليو حيث تلقى قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بلاغاً من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتم التعامل مع الحادث بكل شفافية وسرعة.



‎وبعد إجراء تحقيقات ميدانية ومعملية دقيقة، شملت زيارة مستشفيات ووحدات صحية، مراجعة سجلات المرضى، تحليل بيانات الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وزيارة منزل الأطفال والمنازل المجاورة، أكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في معدلات الأمراض المعدية بمحافظة المنيا أو بقرية دلجا، كما لم تُسجل أي إصابات بأمراض معدية بين الأب أو الأم أو الزوجة الثانية أو بنتها أو أيا من الأقارب أو الأسر المحيطة.

‎نتائج التحاليل

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أكدت الوزارة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أُجريت بالمعامل المركزية للصحة العامة، أثبتت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، وأظهرت تحاليل عينات المياه من منزل الحالات مطابقتها للمواصفات، وتتولى جهات التحقيق حاليا التحقيق في الأسباب غير المرضية للوفاة، وتؤكد الوزارة أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر ولا يوجد أي تهديد بأمراض وبائية أو معدية.

الواقعة الثانية

أصيب 5 صغار بتسمم، إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى مركز دير مواس جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

‎وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

‎تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من عمليات النجدة ، يفيد بإصابة 5 صغار بتسمم إثر تناول مبيد حشري.

‎وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 صغار وهم حسن. م 5 سنوات ، حسين. م 3 سنوات ، وعبد الرحمن. م عامين، محمد . ا 3 سنوات ، مصباح. م عامين، تحرر محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.