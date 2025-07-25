ميمي جمال: بجمع بين الجمال وخفة الدم.. والكوميديا مش سهلة

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وقالت إن تكريمها في الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، يمثل دعمًا نفسيًا كبيرًا وتقديرًا لمشوارها الطويل في الفن، مضيفة: «التكريم من الدولة بيريّح الفنان نفسيًا، وبيكون زي حقنة فيتامين، وبيقوله شكرًا على عمرك اللي قضيته في خدمة الفن».

وكشفت، عن مشاعرها عقب الاتصال الذي تلقته من الفنان محمد رياض لإبلاغها بالتكريم، قائلة: «كلنا كنا قد المسؤولية، وكل اللي اتكرموا يستحقوا فعلاً، وأنا سعيدة إني كنت بينهم».

وأضافت أنها قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 200 عمل مسرحي، مشيرة إلى أن بدايتها الحقيقية كانت من المسرح، وتحديدًا مع المسرح الحر، الذي كان يضم طلاب معهد الفنون المسرحية، وتعلّمت من خلاله بالاحتكاك والخبرة العملية، دون أن تلتحق بالمعهد وقتها، مؤكدة أن حبها للفن بدأ منذ الطفولة وسعت دائمًا لأن يكون لها اسم في المجال.ميمي جمال: الكوميديا مش سهلة.. وسمير غانم كان بيضحك قبل ما يقول النكتة

بجمع بين الجمال وخفة الدم

قالت الفنانة القديرة ميمي جمال، إنها استطاعت أن تجمع بين الجمال وخفة الدم من خلال عملها المتنوع مع كبار نجوم الكوميديا، مشيرة إلى أن الكوميديان «مش سهل على المسرح، وخصوصًا لما يكون البطل، فلازم اللي معاه يكون واقف جنبه وفاهمه كويس جدًا، وعارف إمتى هيقول نكتة أو إفيه».

استحضرت جمال ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم، قائلة: «كان من الناس العفويين جدًا، النكتة كانت بتجيله فجأة، ممكن يضحك من مجرد التفكير فيها، وساعتها لازم تسكتي وتسيبيه يقولها، لأنه بيخلق لحظة ضحك صادقة».

وأشارت إلى أن سمير غانم كان مختلفًا حتى في كواليس العمل، مضيفة: «هو شبه شخصيتي في الكواليس، ملوش في اللمة، يحب يقعد لوحده، يشرب قهوته ويسمع أغاني شعبية بالكاسيت، لحد ما ييجي ميعاد الشغل، وأنا كنت بحب أخرج وأشتغل معاه لأنه كان مريح ودمه خفيف».