ما هي أحب الأعمال وأفضلها في الأشهر الحرم؟.. أستاذ حديث يرد

رد الدكتور أسامة إبراهيم محمد، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، على سؤال "ما هي أحب الأعمال وأفضلها التي يستحب أن يقوم بها المسلم في الأشهر الحرم؟ " وقال إن الأشهر الحرم، تحدث الله عنها في القرآن الكريم وحرم فيها ظلم النفس، لآن هذه الأيام يكون بها مضاعفة الحسنات.

وأضاف أستاذ الحديث وعلومه، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصيام، يكون في شهر الله المحرم.

ولفت إلى أن هذا الشهر به عبادة خاصة وهي الصيام، وأن الفضل من الصيام هو حبس الشخص نفسه عن المعاصي، وأن يكون هناك عمل صالح يحصل فيها المسلم الحسنات.

وأشار إلى أن أحب الأعمال وأفضلها التي يستحب أن يقوم بها المسلم في الأشهر الحرم؟ هي الصيام، والإنفاق على الفقراء " الصدقات"، لأن بها نفع عام، وأن كثرة الدعاء مطلوب في هذه الفترة.