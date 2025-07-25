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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام الصحة والفراغ قبل فوات الأوان

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف
الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف
إسراء صبري

دعا الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، الشباب إلى استثمار النعم التي يعيشونها، خاصة نعمة الصحة والفراغ، قبل أن تزول، مؤكدا أن تلك النعم من أكثر ما يندم عليه الإنسان عند ضياعهما.

وخلال لقائه في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أوضح نجم أن النبي محمد ﷺ قال: “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ”.

وأشار إلى أن الغفلة عن استثمار تلك النعم يعد خسارة كبيرة، وأن يوم القيامة يُعرف بـ"يوم التغابن" لأن الناس سيكتشفون حجم ما أضاعوه من فرص خلال حياتهم.

ولفت إلى أهمية أن يوجه الشباب طاقتهم نحو العمل الصالح وبناء مستقبلهم، بدلًا من الانشغال بما لا يفيد، مشيرا إلى أن هذه النعم فرصة يجب استغلالها قبل فوات الأوان.

الأزهر الشريف استثمار النعم النعم الصحة

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