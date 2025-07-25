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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اكتئاب حاد.. كواليس انهاء عجوز حياته شنقا ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة مسن عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وأسفرت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، واستمعت الى افادات شهود العيان من المحطين بمسرح الواقعة، والذين افادوا ان المتوفي كان يعاني من ازمة نفسية حادة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات ان المجني عليه والذي يبلغ من العمر 75 عامأ كان يعاني من ازمة نفسية حادة واكتئاب، وهو ما دفعة الى شنق نفسه داخل شقته، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.


البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف، وبالفحص، تبين إنهاء مسن يبلغ من العمر 75 عامًا، حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف بغرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة واكتئاب.

جرى نقل الجسد إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اكتئاب حاد انهاء عجوز حياته بولاق الدكرور النيابة العامة جثة مسن دفن جثة مسن

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