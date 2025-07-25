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الحماية المدنية تخمد نيران حريق مخزن خردة بالسنطة في الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحماية المدنية تخمد نيران حريق مخزن خردة بالسنطة في الغربية

لحظات اطفاء حريق مخزن الخردة بالسنطة
لحظات اطفاء حريق مخزن الخردة بالسنطة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمخزن خرده اندلعت نيرانه بجوار مقابر الأقباط إثر ماس كهربائي بنطاق دائرة مركز السنطة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنية 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد باندلاع حريق هائل بمخزن خرده بشكل مفاجئ بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع الحادث وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد نيران 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

اخبار محافظة الغربية إخماد نيران حريق مخزن خرده بالسنطة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

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