من دوامة الإدمان إلى بر الأمان.. محمد يتغلب على 18 عامًا من تعاطي المخدرات (فيديو خاص)

تعاطى محمد محمود سائق النقل لمدة ١٨ عاما من دون انقطاع حتى وصل الى مرحلة أن يقرر الخضوع للعلاج .



استطاع محمد محمود (35 عاما) ، بمساعدة أسرته وعزيمته أن يتعالج ويتوقف عن تعاطي المخدرات نهائيا .

"مواقف كتير علمتني"

وقال سائق النقل سائق النقل لموقع “صدى البلد”: إن "كل حاجة بدأت من جوه الشغل، السوق معروف إنه مليان ضغط وسهر وسفر ومخاطرة، وكان فيه حب مغامرة وجربت المخدرات، وكنت فاكر ان التعاطي يساعدنى فى التغلب على صعوبات القيادة على الطريق، مواقف كتير علمتني، بس أكتر حاجة وجعتني كانت الحوادث اللي حصلت بسبب السواقة تحت تأثير المخدر".

وأكمل: "الحمد لله تعافيت من الإدمان ورجعت لشغلي تاني بس بفكر تاني، بفكر في سلامتي وسلامة اللي حوالي الحادثة بتاعة الطريق الإقليمي اللي شاب خبط عربية فيها 19 عروسة، كانت صدمة بالنسبالي، خلتني أرجع أفتكر أنا كنت فين، وإزاي كنت هابقى زيه!".

وتابع" "العلاج في الأماكن الحكومية بيديك فرصة حقيقية صندوق مكافحة الإدمان بيدعم ناس كتير، والمراكز اللي بيغذيها فيها كل حاجة بالمجان، غير مصاريفك الشخصية".