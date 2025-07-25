بعض الليالي تترك أثرا .. إليسا تعلق علي حفلها في موسم جدة

أحيت المطربة إليسا مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية، أشعلت من خلاله آهات الجمهور بمسرح “عبادي الجوهر أرينا”.

ونشرت إليسا صور من إطلالتها للحفل وظهرت خلالها بفستان جريء، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “هناك شيء مميز في جدة.. أهلها وطاقتهم.. بعض الليالي تترك أثرًا، وهذه الليلة فعلت ذلك حقًا”.

يذكر أن النجمة إليسا، تألقت على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، ضمن حفلات "موسم جدة 2025 وقدّمت مجموعة من أشهر أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور، من بينها «أجمل إحساس» التي ردد الحضور كلماتها بحماس، وأغنية «عايشة حالة حب» التي زادت من أجواء الحماس والرومانسية في السهرة، الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد.

وتأتي مشاركة إليسا في موسم جدة هذا العام كجزء من سلسلة حفلات يحييها نجوم الصف الأول، وتُكرّس مكانة المدينة كمحطة رئيسية للفعاليات الغنائية العربية الكبرى، إذ تشهد الحفلات حضورًا جماهيريًا واسعًا واحتفاءً ملحوظًا بالموسيقى والفن.