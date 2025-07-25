قصة حب كلها تلزيق .. شيكو يروج للجزء الخامس من اللعبة

حرص الفنان شيكو على مشاركة الجمهور، كواليس من الجزء الخامس لمسلسل “اللعبة” المقرر طرحه قريبًا، معربًا عن حماسه لطرح الجزء الجديد من العمل.

ونشر شيكو عبر حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"صورة من الكواليس وعلق عليها قائلًا: “قصة حب كلها تلزيق في الجزء الخامس.. جاهزين”.

ومؤخرًا، عبّر الفنان شيكو عن حزنه الشديد لوفاة المخرج سامح عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد أزمة صحية مفاجئة، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.

وكتب شيكو:"الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا سامح.. كنت واحشني أوي، ودلوقتي هتوحشني أكثر يا صاحبي، المخرج سامح عبدالعزيز في ذمة الله... الفاتحة".