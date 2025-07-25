83.6 % لـ التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يبحث طلاب شعبة علمي علوم عن مؤشرات تنسيق كليات التمريض 2025، خاصة إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، وسط توقعات بتقارب التنسيق مع العام الماضي 2024، وفقا لما أكدته بعض خبراء التعليم لموقع صدي البلد.

يمكن لطلاب معرفة كافة تنسيق الجامعات بالدرجات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ويمكن للطلاب معرفة توقعات ومؤشرات تنسيق كليات التمريض للعام الدراسي الجديد 2025، من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

شروط القبول في كلية التمريض

على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض استيفاء الشروط التالية:

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.

- أن يكون الطالب من شعبة علمي علوم.

- الحصول على 75% فأكثر في مادة اللغة الإنجليزية.

- تحقيق الحد الأدنى للقبول وفقًا لتنسيق الكلية خلال العام الدراسي الجاري.

- اجتياز الكشف الطبي الذي تُجريه الكلية.

- عدم الزواج قبل أو أثناء فترة الدراسة، والتفرغ الكامل للدراسة طوال سنوات الكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض

على الطلاب المقبولين تقديم المستندات التالية:

أصل وصورة من استمارة النجاح في الثانوية العامة.

عدد 6 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6) مدوّن عليها اسم الطالب.

بطاقة ترشيح الكلية (من موقع التنسيق الإلكتروني) + عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج 2 جند (لطلاب الذكور فقط).

نموذج 6 جند أو 7 جند، أو شهادة ميلاد موضح بها الرقم الثلاثي (لطلاب الذكور فقط).