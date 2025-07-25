قرار بشأن شخص لقي مصرعه داخل مزرعة بمدينة الصف

قررت جهات التحقيق، التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه داخل مزرعة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.

تسبب صعق كهربائي في مصرع شخص داخل مزرعة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوجود جثة لشخص نتيجة صعق كهربائي بدائرة مركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين وفاة شخص متأثرا بصعق كهربائي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصف تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي، وتحرر المحضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.